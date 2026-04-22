22 апреля 2026 в 14:01

Шесть населенных пунктов отрезало от мира после обрушения трассы в Кузбассе

Губернатор Середюк: в Кемеровской области ввели режим ЧС из-за обвала трассы

В Кемеровской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабного обрушения участка трассы Бийск–Мартыново–Кузедеево–Новокузнецк, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Деформация дорожного полотна полностью заблокировала проезд к шести населенным пунктам.

Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме: у жителей есть необходимые запасы, электроснабжение сохранено, организована медицинская помощь и связь, — добавил Середюк.

По предварительным данным, причиной инцидента стали природные факторы: грунт перенасытился водой и обвалился под собственной тяжестью. У места провала уже скопилось большое количество машин, которые не смогли продолжить путь, уточняет РЕН ТВ. В настоящий момент специалисты уже приступили к восстановительным работам, чтобы в кратчайшие сроки вернуть транспортное сообщение в пострадавший район.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Туапсе из-за атаки ВСУ был введен режим ЧС. По его информации, в результате удара повреждены 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также музыкальная школа.

