В Кемерово любитель подледной рыбалки напугал очевидцев

В Кемерово местный житель вызвал беспокойство очевидцев, решив заняться подледной рыбалкой, сообщает «Сiбдепо». Мужчина вышел на лед Томи со снастями, стулом и удочками, когда температура воздуха достигла нуля градусов. Рыбака заметил сотрудник издания.

На место также прибыл спасатель МЧС. Он следил за ситуацией на льду, чтобы не произошло непоправимых последствий. В итоге рыбалка обошлась без пострадавших.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что на реке Паше в Ленинградской области взорвали лед. По его словам, подобные мероприятия необходимы для предотвращения заторов льда и затопления территорий во время ледохода.

До этого сообщалось, что в городе Чайковском Пермского края рыбака едва не унесло на льдине в Удмуртию. Он находился в нижнем бьефе Камы, когда льдина откололась и его понесло по течению.