23 марта 2026 в 17:28

На реках Ленобласти начали взрывать лед

Губернатор Дрозденко: на реке Паше в Ленинградской области взорвали лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На реке Паше в Ленинградской области взорвали лед, сообщил в MAX губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, подобные мероприятия необходимы для предотвращения заторов льда и затопления территорий во время ледохода.

Мирные весенние взрывы сегодня шумели на реке Паша: спасатели приступили к организации безаварийного ледохода в Ленобласти. Чтобы избежать гибели рыбы при проведении работ, сначала проводят микровзрыв, чтобы обитатели покинули опасный район. Свирь, Оять и Сясь пока не взрывают, но держат под наблюдением, — рассказал Дрозденко.

Ранее казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реках Восточного Казахстана. Видео с подрывными работами попало в американское СМИ. В ролике специалисты подрывают ледяной покров толщиной до 50 сантиметров. Подобные работы проводят ежегодно, чтобы предотвратить паводки. За один раз спасатели разносят в щепки лед на площади около 8 тыс. квадратных метров. Экологи отметили, что не стоит волноваться за подводных обитателей, потому что они, как правило, залегают на дно.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
