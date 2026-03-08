Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реке и взволновали США Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед и попали в американские СМИ

Казахстанские спасатели настолько эффектно взорвали лед на реках Восточного Казахстана, что видео об этом попало в американское СМИ ABC News. В ролике специалисты подрывают ледяное покрытие толщиной до 50 сантиметров.

Такие работы проводят ежегодно, чтобы предотвратить паводки. За один раз спасатели разносят в щепки лед на площади около 8 тыс. квадратных метров. Пользователи Сети переживали за рыб, но экологи успокоили: в такие моменты рыба обычно уходит на глубину.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Сильное половодье также спрогнозировали в ряде других регионов России.

Кроме того, гидролог Сергей Беднарук предупредил, что весной в Москве может затопить часть прогулочной зоны парка «Зарядье» и Филевскую набережную из-за таяния сугробов. При этом, по его мнению, никаких катастрофических последствий из-за возможных паводков не будет.