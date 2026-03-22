Пермского рыбака чуть не унесло на льдине в Удмуртию

В городе Чайковский Пермского края рыбака едва не унесло на льдине в Удмуртию, сообщили в местной администрации. Мужчина отправился на рыбалку 21 марта. Он находился в нижнем бьефе Камы, когда льдина откололась и его понесло по течению.

На место происшествия выехали спасатели, но еще до их прибытия рыбака заметили люди на лодке, которые помогли ему спастись. В администрации округа напомнили о запрете выхода на весенний лед и призвали соблюдать правила безопасности.

Ранее на Сахалине спасатели на аэросанях выехали за двумя рыбаками, которые оказались на отколовшейся льдине. В спасательной операции участвовали восемь человек и шесть единиц техники.

До этого в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Прохожие попытались ему помочь, но у них ничего не вышло. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу. Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Пермского рыбака чуть не унесло на льдине в Удмуртию
