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12 июня 2026 в 08:00

Летняя рыбалка открылась: вот как поймать самого жирного леща в Подмосковье

Как ловить леща на макушатник с лодки на глубоких ямах Как ловить леща на макушатник с лодки на глубоких ямах Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Подмосковье нерестовый запрет снят 10 июня — и это отличный повод наконец достать макушатник и выйти на глубокие ямы за крупным лещом. Схожие сроки у Владимирской и Костромской областей, а в части Приволжья (отдельные участки Волги и Камы) ограничения тоже сняты к середине июня. Летняя рыбалка на леща сейчас — это не просто удовольствие: рыба после нереста активно отъедается, жирует и клюет охотнее, чем в любой другой сезон. Рыбаки со стажем именно это время называют «золотым июнем» — и не зря.

Лето дает рыболову главное: стабильность. Вода прогрелась, лещ встал на кормовые горизонты и больше не мечется в поисках нерестилищ. В июне он осторожен, но предсказуем: утром и вечером выходит на свалы и бровки, днем уходит на глубину и там кормится у дна, не торопясь. Это именно та рыба, за которой стоит идти с лодкой и макушатником — снастью, которая сама по себе является мощной точечной прикормкой: брусок прессованного подсолнечного жмыха медленно растворяется в воде, создавая ароматное облако, которое лещ чует издалека.

Как ловить леща на макушатник с лодки на глубоких ямах

Глубокие ямы — не просто красивое выражение из рыбацких баек. Это отличное место для клева — самые настоящие «столовые» для крупного леща: в жару здесь прохладнее, корм скапливается на дне, рыба чувствует себя в безопасности и кормится спокойно, не уходя на мель. Плюс — крупный лещ держится именно на глубине, а мелочь гуляет ближе к берегу. Правильно выбранная во время летней рыбалки яма сразу отсекает пустые поклевки.

Летняя рыбалка открылась: вот как поймать самого жирного леща в Подмосковье Летняя рыбалка открылась: вот как поймать самого жирного леща в Подмосковье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот пошаговая схема, которая работает у каждого рыбака, даже новичка:

  1. Найдите яму глубиной от 3–4 метров и с выраженным свалом или бровкой рядом. Промерьте дно эхолотом или грузом: там, где груз падает дольше и дно мягкое, — ваша точка.

  2. Встаньте на лодке чуть выше по течению от ямы — так аромат жмыха будет тянуться вниз по струе прямо к стоянке леща.

  3. Насадите на крючки червя, опарыша или «бутерброд» (червь плюс кукуруза) — это отсечет мелочь и соблазнит трофейную рыбу.

  4. Опустите макушатник на дно так, чтобы снасть уверенно держала позицию и не волочилась течением: подбирайте груз под конкретные условия.

  5. Дополнительно «подстелите» точку: несколько шаров прикормки с ароматом ореха или ванили подтянут стаю к снасти быстрее.

  6. Не тормошите снасть без нужды. Лещ подходит, кормится и самозасекается, ваша задача — лишь вовремя среагировать на уверенную потяжку вершинки.

Где запрет еще действует и как ловить здесь леща по закону

Не везде в июне уже свободно можно рыбачить. В Волгоградской и Астраханской областях нерестовый запрет на Волге действует до 30 июня, в Ленинградской области судак и лещ в Финском заливе под ограничениями весь июнь, в Красноярском крае на Енисее и притоках — до конца июня, на Байкале и в Иркутской области — тоже до 30-го числа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы в одном из этих регионов, леща до снятия запрета добывают строго по правилам:

  1. Ловля только с берега — поплавочной или донной удочкой с двумя крючками, не более.

  2. Выбирать место вне нерестовых участков — их перечень есть на сайте Росрыболовства.

  3. Лодку на воду не выводить: даже пустое плавсредство со снастями на борту — уже повод для протокола.

  4. Соблюдать минимальный размер леща — от 23–25 см в зависимости от региона, и суточный лимит — не более 5 кг на человека.

Нарушение обойдется в солидную сумму: штраф от 2000 до 5000 рублей плюс 500 рублей за каждого пойманного леща, а за запрещенные орудия лова — до 500 000 рублей по статье 256 УК РФ.

Так что дождитесь своей даты, подготовьте макушатник, наметьте яму по карте — и выходите с чистой совестью и полным правом. Хорошего вам клева и жирного трофея в лодке!

Ранее мы рассказывали, как прикармливать мирную рыбу в июне.

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Подмосковье
июнь
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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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