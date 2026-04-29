Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов сайт социального издания «Такие дела», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом для блокировки стали материалы, которые, по мнению ведомства, содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Редакция получила официальное письмо с требованием полностью удалить ресурс, однако конкретные статьи-нарушители в документе указаны не были. Журналисты направили запрос в РКН с просьбой уточнить причины столь жестких мер и перечислить запрещенные тексты, но ответа пока не последовало. Редакция наказанного издания назвала повод для блокировки надуманным.

Проект «Такие дела» был запущен в 2015 году и специализировался на освещении глубоких социальных проблем и поддержке благотворительных фондов. За годы работы статьи портала помогли собрать значительные средства для помощи подопечным НКО по всей территории России. Несмотря на блокировку, команда подчеркивает важность своей миссии — делать невидимые трагедии обычных людей заметными для общества.

Ранее «Кинопоиск», «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также Таганский суд Москвы выписал штраф на 3 млн рублей компании-правообладателю Wink «Рестим Медиа».