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09 июня 2026 в 11:54

В Москве прошел благотворительный фестиваль «Музыка жизни»

Фото: Иван Кобяков
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В Москве 7 июня состоялся семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого выступили НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. В этот день на сцену вышли Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы», Вадим Самойлов и «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, а также Костя Кулясов и группа «Анимация». Кроме того, на сцене можно было увидеть Капитана Макса, SADLESS, «Дела Поважнее» и CASUAL.

Мы сотрудничаем с фондом уже около семи лет — дружим, помогаем и хорошо понимаем, насколько важна его работа. Когда появилась идея фестиваля, мы обзвонили артистов, которые были свободны в эту дату, и все, к кому мы обратились, сразу согласились принять участие, — рассказал генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга» и программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

С утра у телебашни прошел семейный праздник с интерактивными площадками, мастер-классами и игровыми зонами. Были организованы тематические маршруты: здоровье, осознанность, творчество и знания. Гости участвовали в соревнованиях, эстафетах и командных играх. Проводились мастер-классы по техно-йоге, гвоздестоянию, фокусам, тату, аквагриму и оригами.

Ранее сообщалось, что V юбилейный фестиваль «Одна шестая» состоится в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных картин. В этом году темой мероприятия станет «коллектив».

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