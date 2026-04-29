29 апреля 2026 в 12:40

Российские военные освободили сразу две Новодмитровки в зоне СВО

Минобороны: ВС России освободили Новодмитровки в ДНР и Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новодмитровка в Сумской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Помимо этого, добавили в ведомстве, российские войска установили контроль над селом с аналогичным название на территории Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка Сумской области <...> Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР, — сказано в сообщении.

Военные также ударили по пяти механизированным, одной мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины. В результате противник потерял более 170 бойцов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска полностью завершили охват Константиновки с трех сторон, установив контроль над населенным пунктом Ильиновка. По его словам, 28 апреля подразделения Вооруженных сил РФ окружили город с юго-запада, юга и юго-востока. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

