ОП РФ утвердила списки кандидатов в общественные советы

Общественная палата России утвердила составы общественных советов при Минпромторге, Росморречфлоте, Росжелдоре, Минтруде, Минкультуры, Минсельхозе и Рособрнадзоре. Организатором конкурсов выступила ОП РФ. Кандидатов выдвинули как общественные объединения, так и негосударственные некоммерческие организации.

В состав Общественного совета при Министерстве культуры РФ войдут представители и руководители крупных общественных организаций в сфере культуры и искусства, а также деятели культуры, добившиеся заметных успехов в профессии. Среди утвержденных кандидатов — музыканты Сергей Войтенко и Алексей Поддубный, дрессировщик Аскольд Запашный и директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. В совет также вошли заместитель председателя комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Легойда, актер Игорь Петренко и писатель Сергей Лукьяненко.

В Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства РФ вошел первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по АПК и сельским территориям, гендиректор «Истринской сыроварни» Олег Сирота. Общественный совет при Минтруде и соцзащиты объединил нескольких членов ОП РФ: Нонну Каграманян, Сергея Рыбальченко, Елену Тополеву-Солдунову, Екатерину Фрыгину, а также Елену Феоктистову из РСПП, Константина Абрамова из фонда ВЦИОМ и Маргариту Масленникову из АНО «Совет женщин». В состав Общественного совета при Рособрнадзоре вошли ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, член Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Евгений Козеев, а также заместитель Секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Ранее президент России Владимир Путин определил 40 человек, которые получили приглашение войти в новый состав Общественной палаты РФ по квоте главы государства. Речь идет о кандидатах, имеющих особые заслуги перед страной и обществом.