HR-эксперт спрогнозировала, как роботизация повлияет на рынок труда

HR-эксперт Зулия Лоикова: число рабочих мест сократится к 2030 году

На рынке труда к 2030 году существенно сократится количество рабочих мест в связи с роботизацией, заявила «Татар-информу» HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, избежать технологической безработицы в ближайшем будущем не удастся. Она отметила, что развитие технологий впоследствии приведет к исчезновению одних профессий и появлению новых.

К 2030 году существенно сократится количество рабочих мест. С одной стороны, у нас будет необходимый дефицит кадров, который соответствует требованиям и изменениям рынка. А с другой стороны, будет и технологическая безработица — ситуации, когда автоматизация и новые технологии приводят к сокращению рабочих мест. Риск автоматизации становится выше для наименее квалифицированных работников, особенно если мы посмотрим на долгосрочную перспективу, — отметила Лоикова.

По ее словам, под ударом в первую очередь окажутся работники без нужных компетенций: те, кто занят неквалифицированным физическим трудом или трудится в сферах с легкой автоматизацией задач. Эксперт предположила, что это может снизить уровень занятости в течение ближайших 10 лет.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что в России не хватает электриков, швей и водителей такси. Он отметил, что для решения проблемы дефицита кадров нужно расширять сотрудничество с дружественными странами, с которыми у РФ действует визовый режим.

