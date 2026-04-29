Зеленский от имени украинцев поблагодарил британского короля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность королю Великобритании Карлу III за его обращение к американскому конгрессу с призывом продолжать оказывать помощь украинцам. Глава государства также поблагодарил королевскую семью, Лондон и всех американцев, поддержавших этот призыв.

Я благодарю Его Величество короля Карла III, королевскую семью, Соединенное Королевство и всех отважных американцев за этот громкий призыв к единству в поддержку Украины с другой стороны Атлантики, — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, подобные обращения крайне необходимы для того, чтобы обеспечить достойный и продолжительный мир для Украины и для всей Европы. Он подчеркнул, что голоса в поддержку Киева имеют большое значение.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил, что Карл III не сможет настроить президента США Дональда Трампа против России. По его словам, Лондон давно пытается позиционировать себя в качестве связующего звена между Европой и Вашингтоном.