«Европа рискует»: МИД обвинил Зеленского в провокации ядерного конфликта Захарова: Зеленский провоцирует ядерный конфликт и не хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский создает предпосылки для ядерного столкновения, так как не хочет мира, заявила на брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он саботирует мирные инициативы.

Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями. Причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа, — отметила дипломат.

Также Захарова заявила, что энергетический терроризм стал отличительной чертой Киева. По ее словам, подобного рода деятельность стала «одной из визитных карточек» украинской власти. Так дипломат высказалась о попытке ВСУ атаковать объекты городской инфраструктуры Энергодара.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1993 году ЕС для достижения политических и экономических целей было необходимо взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.