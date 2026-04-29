Обезумевшим от страха родителям пришлось выбивать окно детсада

В Ростовской области родители выбивали окно частного детского сада «Милка», чтобы забрать своих детей, так как персонал не открывал им дверь, передает Telegram-канал Don Mash. Внутри они увидели играющих малышей и спящую воспитательницу. Позже выяснилось, что она сестра заведующей «Милки».

В материале сказано, что супруги платили за посещения десткого сада 28 тыс. рублей. Их это устраивало, так как садик был рядом с домом.

До этого в подмосковном Красногорске мужа заведующей частным детским садом обвинили в домогательствах к трехлетней девочке. По данным источника, всего от действий мужчины могли пострадать пятеро детей. Как рассказал отец пострадавшей, осенью прошлого года он отдал дочь в частный сад. Через некоторое время девочка рассказала, что некий «дядя Леша» демонстрировал ей половые органы, прикасался к интимным местам, а затем включил порно и предложил повторить увиденное.

