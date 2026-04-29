29 апреля 2026 в 12:38

Тарабрин вывел Украину на чистую воду в вопросе химоружия

Украинская сторона производит и использует химоружие, а Запад игнорирует этот факт, заявил посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин на онлайн-брифинге. По его словам, Киев располагает сетью лабораторий, где кустарным способом производятся ядовитые химикаты.

А в ответ на предоставляемые нами доказательства и предостережения вполне ожидаемо сталкиваемся с болезненной, я бы сказал истеричной реакцией стран Запада и с категорическим нежеланием воспринимать подобного рода факты, — отметил Тарабрин.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявлял, что угрозы применения Киевом грязной бомбы растут. По его словам, поступки Киева становятся все более безрассудными и агрессивными.

Прежде первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков высказался о последствиях украинских ударов по НПЗ в Туапсе
Режим ЧС в Туапсе, 40 раненых, диверсии в Крыму: ВСУ атакуют РФ 29 апреля
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
