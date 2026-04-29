Тарабрин вывел Украину на чистую воду в вопросе химоружия Тарабрин: Украина производит и использует химоружие

Украинская сторона производит и использует химоружие, а Запад игнорирует этот факт, заявил посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин на онлайн-брифинге. По его словам, Киев располагает сетью лабораторий, где кустарным способом производятся ядовитые химикаты.

А в ответ на предоставляемые нами доказательства и предостережения вполне ожидаемо сталкиваемся с болезненной, я бы сказал истеричной реакцией стран Запада и с категорическим нежеланием воспринимать подобного рода факты, — отметил Тарабрин.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявлял, что угрозы применения Киевом грязной бомбы растут. По его словам, поступки Киева становятся все более безрассудными и агрессивными.

Прежде первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».