Мерц рассказал, как провал Зеленского помог готовиться к встрече с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовился к встрече с президентом США Дональдом Трампом, изучая провальный визит украинского главы Владимира Зеленского в Белый дом. В беседе с немецким изданием он отметил, что предпочел избегать публичных споров и сосредоточиться на выстраивании личных отношений.

Я изначально говорю себе, что вести спорную дискуссию в такой атмосфере не имеет смысла. Я наблюдал за теми, кто пытался это делать, и они оказывались не в лучшем положении, — заявил Мерц.

В ответ на вопрос, изучал ли он выступление Зеленского, канцлер ФРГ сказал: «Разумеется». Мерц также указал, что стремится поддерживать конструктивные личные отношения с американским лидером и считает эту стратегию эффективной.

Ранее Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он заявил, что в какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем мирный договор с Россией. Канцлер предостерег Киев от завышенных надежд на скорое вступление в ЕС.