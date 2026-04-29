29 апреля 2026 в 12:11

Мерц рассказал о залоге эффективности европейской дипломатии

Европейскую дипломатию следует подкреплять военными возможностями, включая ядерный потенциал, заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. По его оценке, без этого внешнеполитическая эффективность Европы будет ограничена.

Есть прекрасное высказывание Фридриха II, который однажды заметил, что дипломатия без оружия — что музыка без инструментов. Из этого я всегда вывожу следующую фразу: мы хотим иметь возможность защитить себя, чтобы нам не пришлось этого делать. Дипломатическая мощь Европы будет по-настоящему эффективной только в том случае, если мы подкрепим ее военными возможностями, — сказал Мерц.

Канцлер также сообщил о намерении обсудить вопросы обеспечения безопасности с французской стороной. По его словам, речь идет, в том числе, о возможностях создания европейского ядерного механизма защиты.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкий бундестаг проигнорировал обращение Государственной думы России. Оно касалось возможной передачи Францией и Великобританией ядерных компонентов Украине. Цель европейских стран, по информации СВР, — дать Украине более выгодные переговорные позиции для завершения боевых действий.

