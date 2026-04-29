29 апреля 2026 в 07:23

ФРГ проигнорировала запрос о намерениях передать ядерное оружие Киеву

Нечаев: бундестаг не ответил на запрос Госдумы о планах передачи ЯО Украине

Немецкий бундестаг проигнорировал обращение Государственной думы России, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. Оно касалось возможной передачи Францией и Великобританией ядерных компонентов Украине.

Разумеется, обращение Государственной Думы <...> было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало, — сказал дипломат.

Госдума приняла обращение в феврале после того, как Служба внешней разведки РФ обнародовала данные о подготовке Парижем и Лондоном передачи Киеву ядерного оружия или так называемой грязной бомбы. Цель европейских стран, по информации СВР, — дать Украине более выгодные переговорные позиции для завершения боевых действий.

Ранее в посольстве РФ в Хельсинки заявили, что Россия учтет в своем военном планировании даже «теоретическую» вероятность размещения ядерного оружия на территории Финляндии. В дипмиссии выразили надежду, что финские власти осознают возможные последствия подобных решений. Также жители Финляндии возмутились втягиванию страны в противостояние с Россией. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ, отметила, что граждане не понимают, зачем нужно было вступление в НАТО.

Учительница села на 10 лет за совращение своего ученика
В российской республике ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА
Карл III преподнес Трампу оригинальный подарок
Синоптик раскрыл, когда тепло вернется в Москву
Пушилин объяснил, как Киев относится к потерям на фронте
Военный эксперт раскрыл тактику Ирана при прорыве ПВО США
Вылетевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска
Адвокат поставил точку в споре, взыщут ли алименты с безработного экс-мужа
«Кинжалы» кошмарят ВСУ, опасные мины-ловушки: новости СВО к утру 29 апреля
Россиянам назвали безопасную альтернативу соусам для шашлыка
Составлен список лучших фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
План «Ковер» введен на территории российского региона
Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
Напиток богов: какая доза кофе снижает тревожность и спасает от стресса
В России утвердили новый необычный ГОСТ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 апреля: инфографика
HR-эксперт ответила, почему потеря работы для женщин становится катастрофой
ФРГ проигнорировала запрос о намерениях передать ядерное оружие Киеву
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 98 БПЛА
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

