ФРГ проигнорировала запрос о намерениях передать ядерное оружие Киеву Нечаев: бундестаг не ответил на запрос Госдумы о планах передачи ЯО Украине

Немецкий бундестаг проигнорировал обращение Государственной думы России, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. Оно касалось возможной передачи Францией и Великобританией ядерных компонентов Украине.

Разумеется, обращение Государственной Думы <...> было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало, — сказал дипломат.

Госдума приняла обращение в феврале после того, как Служба внешней разведки РФ обнародовала данные о подготовке Парижем и Лондоном передачи Киеву ядерного оружия или так называемой грязной бомбы. Цель европейских стран, по информации СВР, — дать Украине более выгодные переговорные позиции для завершения боевых действий.

Ранее в посольстве РФ в Хельсинки заявили, что Россия учтет в своем военном планировании даже «теоретическую» вероятность размещения ядерного оружия на территории Финляндии. В дипмиссии выразили надежду, что финские власти осознают возможные последствия подобных решений. Также жители Финляндии возмутились втягиванию страны в противостояние с Россией. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ, отметила, что граждане не понимают, зачем нужно было вступление в НАТО.