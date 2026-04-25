Россия оценила планы Финляндии ввозить ядерное оружие

Россия учтет в своем военном планировании «даже теоретическую» возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки. Дипломаты выразили надежду, что в Хельсинки все понимают.

Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет, — отметили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что предлагаемые финскими властями поправки означают снятие всех препятствий для ввоза ядерного оружия в страну в любое время.

Министерство обороны Финляндии сообщило, что правительство внесло в парламент предложение, которое предусматривает разрешение ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в «ситуациях, связанных с обороной».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Москву не пугает проведение совместных ядерных учений Франции и Польши. Он отметил, что нападение на Россию обернулось бы для этих стран «ядерным самоубийством».