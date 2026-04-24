В Госдуме отреагировали на планы Франции и Польши на ядерные учения

24 апреля 2026 в 07:28

Депутат Картаполов: Россию не пугают планы Франции и Польши на ядерные учения

Возможное проведение совместных ядерных учений Франции и Польши не пугает Москву, так как нападение на Россию обернулось бы для этих стран «ядерным самоубийством», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он отреагировал на сообщения о планах Парижа и Варшавы провести учения военно-воздушных сил над Балтикой с участием истребителей Rafale «с ядерными боеголовками», целью которых якобы является отработка ударов по РФ, передает ТАСС.

Применять авиацию, ядерное оружие против страны, которая обладает самой лучшей в мире противовоздушной, противоракетной обороной, — это ядерное самоубийство, по большому счету. Поэтому нас эти учения не пугают, но сам факт их проведения свидетельствует о том, что наши взаимоотношения с Францией, да и с Польшей, всегда в общем-то далекие от идеала, еще более станут недружественными, — считает Картаполов.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило о внесении на рассмотрение в парламент предложения о разрешении ввоза, перевозки и хранения ядерного оружия в стране. Соответствующие поправки хотят утвердить в законе об атомной энергии и уголовном кодексе.

