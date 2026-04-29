29 апреля 2026 в 13:19

Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо

Верховный суд Словакии отклонил апелляцию стрелка о покушении на Фицо

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Верховный суд Словакии отклонил апелляцию 73-летнего Юрая Цинтулы, который в 2024 году стрелял в премьер-министра страны Роберта Фицо, передает портал Dennikn. Судья оставил в силе вынесенный ранее приговор о 21-летнем заключении.

В материале говорится, что стрелок пытался переквалифицировать дело с террористического акта на нападение на общественного деятеля. Он уверял, что не является террористом, и требовал пересмотра.

Покушение на Фицо было совершено после выездного заседания правительства в мае 2024 года. Раненый премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли. Политика ранили в грудь и живот. К работе политик вернулся в июле 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей стран. Так он прокомментировал новое покушение на главу США Дональда Трампа.

Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы, стрелка задержали.

