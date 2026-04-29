ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА

Над территорией Брянской области сбили четыре украинских БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал.

Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — сказано в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орском Оренбургской области прогремели взрывы. В материале сказано, что силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города поднимается дым. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

Ранее в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Он также рассказал об атаке FPV-дрона квадрокоптерного типа в деревне 1-е Яньково Рыльского района. Беспилотник нанес удар по территории агрофермы «Рыльская», в результате повреждены рукавное зернохранилище и перегрузчик.