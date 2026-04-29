Названа вероятная причина смерти главы новосибирской ветслужбы

Telegram-канал Baza сообщил, что в Новосибирской области обнаружен мертвым 43-летний глава карантинного отдела управления ветеринарии Сергей Тур. По информации канала, тело чиновника было найдено на территории его частного дома с признаками добровольного ухода из жизни.

Источники издания указывают, что следственные органы пока не видят в случившемся криминальной составляющей. На данный момент правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины гибели руководителя ветеринарного контроля.

Представители управления в беседе с NEWS.ru подтвердили факт смерти чиновника, назвав произошедшее несчастьем.

Могу только подтвердить, что произошло несчастье с ним. Больше ничего не могу вам прокомментировать, — добавили в ведомстве.

Ранее глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания заявил, что министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов уйдет в отставку. По его словам, поводом стали «накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы». В том числе экс-министр не смог обеспечить достаточный уровень ветеринарной безопасности.