29 апреля 2026 в 15:36

Названа вероятная причина смерти главы новосибирской ветслужбы

Baza: причиной смерти главы новосибирской ветслужбы стал суицид

Telegram-канал Baza сообщил, что в Новосибирской области обнаружен мертвым 43-летний глава карантинного отдела управления ветеринарии Сергей Тур. По информации канала, тело чиновника было найдено на территории его частного дома с признаками добровольного ухода из жизни.

Источники издания указывают, что следственные органы пока не видят в случившемся криминальной составляющей. На данный момент правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины гибели руководителя ветеринарного контроля.

Представители управления в беседе с NEWS.ru подтвердили факт смерти чиновника, назвав произошедшее несчастьем.

Могу только подтвердить, что произошло несчастье с ним. Больше ничего не могу вам прокомментировать, — добавили в ведомстве.

Ранее глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания заявил, что министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов уйдет в отставку. По его словам, поводом стали «накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы». В том числе экс-министр не смог обеспечить достаточный уровень ветеринарной безопасности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России
IT-эксперт ответил, обоснованы ли опасения Маска об угрозе ИИ человечеству
Россиянам рассказали, как увеличилась доля онлайн-торговли
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

