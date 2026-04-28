Россиянин ранен при атаке украинского дрона на автомобиль Мирный житель ранен в Брянской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Мирный житель был ранен в Брянской области при ударе дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в Севском районе. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Косицы Севского района. В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль, — отметил он.

До этого в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Также он рассказал об атаке FPV-дрона квадрокоптерного типа в деревне 1-е Яньково Рыльского района. В частности, беспилотник нанес удар по территории агрофермы «Рыльская», в результате чего повреждены рукавное зернохранилище и перегрузчик.