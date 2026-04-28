28 апреля 2026 в 07:17

Россиянин ранен при атаке украинского дрона на автомобиль

Мирный житель ранен в Брянской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Мирный житель был ранен в Брянской области при ударе дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в Севском районе. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Косицы Севского района. В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден автомобиль, — отметил он.

До этого в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Также он рассказал об атаке FPV-дрона квадрокоптерного типа в деревне 1-е Яньково Рыльского района. В частности, беспилотник нанес удар по территории агрофермы «Рыльская», в результате чего повреждены рукавное зернохранилище и перегрузчик.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разнесли бойцов и технику ВСУ в клочья: успехи ВС РФ к утру 28 апреля
«Включите телевизор»: Казанский ответил критикам КВН
ВСУ загнали в «килл-зону», удар дронов по НПЗ: новости СВО к утру 28 апреля
Мошенники активизировались перед празднованием 9 Мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 апреля: инфографика
Москвичам предрекли неприятные прогулки по снежной каше
Казахстан нашел альтернативный маршрут для нефти, не дошедшей до Европы
Назван неочевидный способ избавиться от напряжения в челюсти
ВСУ попытались атаковать Россию ночью с помощью почти 200 БПЛА
Тейлор Свифт защитит свой голос и внешность от искусственного интеллекта
Австралия закупит у США новые РСЗО HIMARS на $1,5 млрд
На Украине вскрылся вопиющий факт о продовольствии для ВСУ
Россиянин ранен при атаке украинского дрона на автомобиль
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля
Стала известна сумма принудительных взысканий с Google в России
Россиянам рассказали, за какой мусор в дворовом контейнере грозит штраф
В Пентагоне трезво оценили современный противоракетный потенциал США
Иран поблагодарил Россию за солидарность в тяжелые времена
Врач назвала простые правила, позволяющие предотвратить появление рака
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

