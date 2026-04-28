28 апреля 2026 в 08:37

Белоусов возложил цветы к Вечному огню в Бишкеке

Фото: МО РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов возложил цветы к Вечному огню в Бишкеке, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. На церемонии присутствовали участники совещания глав Минобороны стран — участниц ШОС.

Мероприятие состоялось на площади Победы. Участники церемонии почтили память солдат, павших во время Великой Отечественной войны. Затем прошел торжественный марш роты почетного караула.

Ранее в рамках рабочего визита в Киргизию Белоусов проверил объекты Объединенной российской военной базы, расположенной на территории республики. Данная база во взаимодействии с Вооруженными силами Киргизии охраняет суверенитет и безопасность обоих государств.

До этого Белоусов вручил ордена Мужества военным Корейской народной армии, отличившимся в боях в Курской области. Глава российского ведомства подчеркнул, что за каждой наградой кроется тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и несгибаемая воля бойцов КНДР. Министр обороны посетил Пхеньян 26 апреля. В аэропорту Пхеньяна его встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

