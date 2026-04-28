Севшее на мель судно чуть не разрушило дорогие виллы в Турции Контейнеровоз сел на мель в нескольких метрах от вилл на побережье Босфора

Контейнеровоз сел на мель в нескольких метрах от вилл на побережье Босфора, сообщило Главное управление береговой охраны Турции. Судно направлялось из России в порт Коджаэли. Контейнеровоз начал дрейф в ночь на 28 апреля.

Уточняется, что судно отнесло в сторону берега, в результате чего находящиеся рядом особняки чуть не получили повреждения. При этом носовая часть буквально нависла над пешеходной зоной.

В конечном итоге спасатели сняли судно с мели и отбуксировали его на стоянку. На время работ проход кораблей через Босфорский пролив был ограничен.

Ранее Турция приостановила транзит судов через Босфор из-за тумана. Отмечается, что около 95 кораблей находились в очереди на проход через пролив.

До этого сообщалось, что сухогруз под иранским флагом «Каспиан Шива» оказался на мели в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Вода заполнила судно и проникла в трюм. Причиной стали высокие волны, достигающие двухметровой высоты.

В начале января сухогруз из Болгарии сел на мель в российской акватории Черного моря. На борту находились 11 человек. При этом в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, порывы ветра местами достигали 20–25 метров в секунду.