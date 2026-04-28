Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 09:39

Севшее на мель судно чуть не разрушило дорогие виллы в Турции

Контейнеровоз сел на мель в нескольких метрах от вилл на побережье Босфора

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Контейнеровоз сел на мель в нескольких метрах от вилл на побережье Босфора, сообщило Главное управление береговой охраны Турции. Судно направлялось из России в порт Коджаэли. Контейнеровоз начал дрейф в ночь на 28 апреля.

Уточняется, что судно отнесло в сторону берега, в результате чего находящиеся рядом особняки чуть не получили повреждения. При этом носовая часть буквально нависла над пешеходной зоной.

В конечном итоге спасатели сняли судно с мели и отбуксировали его на стоянку. На время работ проход кораблей через Босфорский пролив был ограничен.

Ранее Турция приостановила транзит судов через Босфор из-за тумана. Отмечается, что около 95 кораблей находились в очереди на проход через пролив.

До этого сообщалось, что сухогруз под иранским флагом «Каспиан Шива» оказался на мели в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Вода заполнила судно и проникла в трюм. Причиной стали высокие волны, достигающие двухметровой высоты.

В начале января сухогруз из Болгарии сел на мель в российской акватории Черного моря. На борту находились 11 человек. При этом в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, порывы ветра местами достигали 20–25 метров в секунду.

Мир
Турция
Босфор
виллы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран раскрыл, с кем готов делиться военным опытом
Первая с начала конфликта вокруг Ирана партия СПГ прошла через Ормуз
Профессор объяснил прикосновение Трампа к Карлу III
Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Газовый баллон рванул в машине, отлетел в автобус и убил женщину
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.