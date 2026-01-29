Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы Иранский танкер сел на мель у Махачкалы и теперь его затапливает

Танкер под иранским флагом «Каспиан шива» оказался на мели в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта, передает Telegram-канал SHOT. Судно заполняется водой, так как высокие волны проникают в трюм. Они достигают двухметровой высоты.

По информации канала, на выручку судну направились два буксира. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что сухогруз HAPPY ARAS под флагом Вануату, следовавший из болгарского порта Варна в Новороссийск, сел на мель в районе мыса Железный Рог неподалеку от Тамани. На борту судна находились 11 человек. Экипаж запросил эвакуацию. Накануне в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

До этого итальянская таможенная служба задержала в порту Бриндизи сухогруз из Новороссийска под флагом океанического государства, доставивший 33 тыс. тонн черных металлов. Основанием для ареста стало подозрение в отключении навигационных систем для избежания геолокации и проверок. Суд Бриндизи подтвердил законность ареста судна и груза.