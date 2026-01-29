Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:56

Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы

Иранский танкер сел на мель у Махачкалы и теперь его затапливает

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Танкер под иранским флагом «Каспиан шива» оказался на мели в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта, передает Telegram-канал SHOT. Судно заполняется водой, так как высокие волны проникают в трюм. Они достигают двухметровой высоты.

По информации канала, на выручку судну направились два буксира. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что сухогруз HAPPY ARAS под флагом Вануату, следовавший из болгарского порта Варна в Новороссийск, сел на мель в районе мыса Железный Рог неподалеку от Тамани. На борту судна находились 11 человек. Экипаж запросил эвакуацию. Накануне в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

До этого итальянская таможенная служба задержала в порту Бриндизи сухогруз из Новороссийска под флагом океанического государства, доставивший 33 тыс. тонн черных металлов. Основанием для ареста стало подозрение в отключении навигационных систем для избежания геолокации и проверок. Суд Бриндизи подтвердил законность ареста судна и груза.

Махачкала
сухогрузы
затопления
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.