27 апреля 2026 в 20:51

Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке

Андрей Белоусов во время переговоров с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию бригадным генералом Талаи-Ник Резой в Бишкеке Андрей Белоусов во время переговоров с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию бригадным генералом Талаи-Ник Резой в Бишкеке Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта в Иране и поддерживает территориальную целостность и суверенитет республики, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. В понедельник, 27 апреля, в Бишкеке он провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию бригадным генералом Талаи-Ник Резой. Он подчеркнул, что Москва готова делать все возможное для разрешения кризиса.

Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народ, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации, — сказал Белоусов.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Иран заранее подготовился к военному конфликту с США и может располагать еще десятками тысяч ракет и беспилотников. Иранцы перенесли ракетные центры под землю, рассредоточили их по стране и долгое время готовились к противостоянию, в том числе экзистенциально.

