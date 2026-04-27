В Европе нашли способ, как Фицо попасть в Москву на День Победы

Сикорский: ситуация с полетом Фицо на День Победы в Москву разрешилась

Проблема с пролетом премьер-министра Словакии Роберта Фицо над польской территорией во время его визита в Москву на празднование Дня Победы больше не стоит, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. При этом он не уточнил, каким именно маршрутом политик планирует следовать на мероприятия, передает РИА Новости.

В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать, — сказал Сикорский.

Ранее депутат Европарламента Любош Блага заявил, что запрет прибалтийских государств на пролет самолета премьер-министра Словакии через их воздушное пространство в Москву является актом враждебности. По убеждению политика, эти страны давно потеряли рассудок.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что будет участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. В видеообращении, опубликованном в соцсетях, он также сообщил о намерении посетить Германию.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти ожидают прибытия иностранных делегаций на празднование Дня Победы. По словам пресс-секретаря, этот день имеет особую значимость для страны, поэтому на торжества ежегодно приглашают гостей из разных стран.