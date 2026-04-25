«Давно сошла с ума»: в ЕП осудили Прибалтику за запрет на полет Фицо в РФ

Запрет стран Прибалтики на пролет борта словацкого премьера Роберта Фицо через их воздушное пространство в Москву — сигнал враждебности, заявил РИА Новости депутат Европарламента Любош Блага. По его мнению, эти государства давно сошли с ума.

Прибалтика давно сошла с ума. Они не пропускают самолет словацкого премьера. Это значит, что в Прибалтике что-то сгнило, — сказал Блага.

Депутат отметил, что решение Прибалтики не сможет помешать Фицо посетить Москву. Он добавил, что своими действиями страны этого региона нарушают правила ЕС.

Ранее источник в польских дипломатических кругах сообщил, что Варшава с наибольшей долей вероятности не разрешит пролет над своей территорией самолета Фицо, который собирается в Москву. По его словам, авиационное движение через польско-российскую и польско-белорусскую границу не осуществляется.

До этого стало известно, что Литва и Латвия уведомили словацкую сторону о запрете на пролет самолета Фицо в РФ через свое воздушное пространство. При этом аналогичная ситуация складывалась и в прошлом году, когда премьер посещал Москву для участия в параде в честь 80-летия Великой Победы.