Власти популярного курорта запретили лежаки на пляжах

Власти Греции запретили лежаки на пляжах

В Греции власти нашли новый способ избавиться от туристов с помощью запрета на лежаки на пляжах, сообщает The Sun. Речь идет о 251 пляже страны.

Чиновники планируют бороться с чрезмерным туризмом и сохранять прибрежные зоны в их естественном состоянии. В этих местах можно будет загорать лишь на полотенце. Кроме того, там запретили бетонные пирсы, волнорезы и мощеные дорожки.

Ранее британский фермер Алекс Берч заявил, что будет скрещивать своих хайлендских коров с другой породой, чтобы туристы перестали к ним подходить. По его словам, уже четыре года посетители парка Пик-Дистрик мучают его животных. Фермер пояснил, что люди обнимают коров, фотографируют их и кормят, хотя это запрещено. Он уверен, что проблема кроется в социальных сетях: хайлендские коровы стали трендом из-за тиктокеров.

Также сообщалось, что в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, который запрещает внебрачные интимные отношения. Этот запрет распространяется и на иностранных туристов, включая популярный остров Бали. Нарушителям закона грозит до одного года лишения свободы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«От Человека-паука до Мстителей»: умер автор супергеройских комиксов
Дрон ВСУ убил передвигавшегося на самокате жителя Белгородской области
Средства ПВО пресекли атаку украинских БПЛА на Севастополь
В РФПИ объяснили, что точно приведет Евросоюз к закату
Украинских полицейских решили отправить на полигоны после теракта в Киеве
Суд отправил нациста-полицейского на экскурсию в Освенцим
Миронова обвинила экс-мужа в насилии, судится с ним из-за сына: подробности
Власти популярного курорта запретили лежаки на пляжах
Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
В Европе нашли способ, как Фицо попасть в Москву на День Победы
Эксперт раскрыл, кто из россиян получит 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек
«Орбан переборщил»: политолог объяснил ЛГБТ-риторику Мадьяра
Пошлина за ВНЖ для иностранцев вырастет в пять раз
Иран предпринял важный шаг для коммерциализации Ормузского пролива
Раскрыт способ обезопасить российскую историю от искажений
В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой
В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

