Власти популярного курорта запретили лежаки на пляжах

В Греции власти нашли новый способ избавиться от туристов с помощью запрета на лежаки на пляжах, сообщает The Sun. Речь идет о 251 пляже страны.

Чиновники планируют бороться с чрезмерным туризмом и сохранять прибрежные зоны в их естественном состоянии. В этих местах можно будет загорать лишь на полотенце. Кроме того, там запретили бетонные пирсы, волнорезы и мощеные дорожки.

Ранее британский фермер Алекс Берч заявил, что будет скрещивать своих хайлендских коров с другой породой, чтобы туристы перестали к ним подходить. По его словам, уже четыре года посетители парка Пик-Дистрик мучают его животных. Фермер пояснил, что люди обнимают коров, фотографируют их и кормят, хотя это запрещено. Он уверен, что проблема кроется в социальных сетях: хайлендские коровы стали трендом из-за тиктокеров.

Также сообщалось, что в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, который запрещает внебрачные интимные отношения. Этот запрет распространяется и на иностранных туристов, включая популярный остров Бали. Нарушителям закона грозит до одного года лишения свободы.