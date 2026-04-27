Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 20:01

В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии

Депутат Милонов назвал ЛГБТ-ценности «антивенгерскими» по своей сути

Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нетрадиционным ценностям, которые Евросоюз пытается навязать Венгрии, не удастся прижиться в республике, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, такие взгляды являются «антивенгерскими» по своей сути.

ЛГБТ-ценности (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена — NEWS.ru) в Венгрии не приживутся, поскольку они «антивенгерские» по своей сути. Помню свою молодость в Венгрии. Помню университет. Венгерские девушки — исключительно красивые. Поэтому венгры-мужчины точно не будут заниматься всякой ерундой, у них все хорошо должно быть. ЛГБТ-ценности в Венгрии не приживутся, — пояснил парламентарий.

Депутат также прокомментировал предстоящие назначения в правительстве Венгрии. Так, должность министра соцразвития займет незрячий Вилмош Катаи-Немет, а министерство образования возглавит ЛГБТ-активистка Юдит Ланнерт.

В данном случае мне очень жаль этого незрячего министра. Для них это просто некий символ, и все. Я искренне желаю человеку всяческих успехов, дай бог ему всего самого хорошего, без всякого сарказма. Но что касается мадам Ланнерт — понятное дело: извращенец назначается потому, что в демократическом цирке-шапито должны быть свои «уроды», — подчеркнул Милонов.

Ранее глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал не допустить выезд за границу соратников нынешнего премьера Виктора Орбана. Он также потребовал от Национального налогового и таможенного управления республики заморозить их счета.

Власть
Госдума
Виталий Милонов
Венгрия
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.