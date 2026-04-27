В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии

В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии Депутат Милонов назвал ЛГБТ-ценности «антивенгерскими» по своей сути

Нетрадиционным ценностям, которые Евросоюз пытается навязать Венгрии, не удастся прижиться в республике, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, такие взгляды являются «антивенгерскими» по своей сути.

ЛГБТ-ценности (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена — NEWS.ru) в Венгрии не приживутся, поскольку они «антивенгерские» по своей сути. Помню свою молодость в Венгрии. Помню университет. Венгерские девушки — исключительно красивые. Поэтому венгры-мужчины точно не будут заниматься всякой ерундой, у них все хорошо должно быть. ЛГБТ-ценности в Венгрии не приживутся, — пояснил парламентарий.

Депутат также прокомментировал предстоящие назначения в правительстве Венгрии. Так, должность министра соцразвития займет незрячий Вилмош Катаи-Немет, а министерство образования возглавит ЛГБТ-активистка Юдит Ланнерт.

В данном случае мне очень жаль этого незрячего министра. Для них это просто некий символ, и все. Я искренне желаю человеку всяческих успехов, дай бог ему всего самого хорошего, без всякого сарказма. Но что касается мадам Ланнерт — понятное дело: извращенец назначается потому, что в демократическом цирке-шапито должны быть свои «уроды», — подчеркнул Милонов.

Ранее глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал не допустить выезд за границу соратников нынешнего премьера Виктора Орбана. Он также потребовал от Национального налогового и таможенного управления республики заморозить их счета.