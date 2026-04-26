Мадьяр призвал не допустить выезд соратников Орбана за границы Венгрии

Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал не допустить выезд за границу соратников нынешнего премьера Виктора Орбана. Он также потребовал от Национального налогового и таможенного управления республики (NAV) заморозить их счета, передает телеканал М1.

Я призываю руководство NAV немедленно заморозить эти украденные средства, — сказал Мадьяр.

Ранее Орбан, покидающий свой пост, сообщил в видеообращении, что принял решение отказаться от депутатского мандата в парламенте. При этом он заявил о намерении сохранить руководство партией «Фидес — Венгерский гражданский союз». Политик отметил, что руководство «Фидес» предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии.

До этого стало известно, что вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подал в отставку с поста лидера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) после поражения на парламентских выборах. В составе правящей коалиции с партией «Фидес» под руководством Орбана ХДНП уступила большинство в парламенте оппозиционной партии «Тиса».