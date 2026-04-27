Перевели деньги — в тюрьму: как не стать мошенником поневоле

Мошенники начали массово использовать новый вид обмана — переводить деньги на карты россиян, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть сумму на другой счет. Эксперты отмечают, что речь идет о крайне опасной схеме, за участие в которой можно сесть в тюрьму. Как вести себя в такой ситуации и не попасться на уловку аферистов — в материале NEWS.ru.

Как работает мошенническая схема обратного перевода денег

Аферисты переводят деньги на карты россиян, после чего обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть сумму на другой счет, рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава. По его словам, если пойти на поводу у аферистов, можно стать соучастником преступления и попасть в черный список ЦБ.

Специалист пояснил, что отправленные деньги почти наверняка были украдены у третьего лица. При этом жертва, возвращая перевод, становится частью преступной цепочки по обналичиванию похищенных средств. Реквизиты попадают в базу данных ЦБ, после чего карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны. Кучава сказал, что это ловушка, цель которой — сделать из добропорядочного гражданина соучастника преступления.

Почему за возврат средств мошенникам можно сесть в тюрьму

Мошенники используют такую схему, чтобы, манипулируя декларируемым ими противоправным поведением жертвы, получить гораздо большую сумму, пояснил в беседе с NEWS.ru офицер Федеральной службы безопасности в запасе Сергей Храпач.

«Например, „ошибочное“ перечисление небольшой суммы потерпевшему, который возвращает ее на другой банковский счет, может использоваться как аргумент в пользу финансирования террористической или экстремистской деятельности, за которую полагается значительный срок лишения свободы», — сообщил эксперт.

По его словам, после перевода средств аферисты разъясняют жертве возможные последствия — либо сесть в тюрьму на 10 лет, либо отдать все имеющиеся денежные накопления.

«Подчас жертву склоняют к диверсионной или разведывательной деятельности. В любом случае участие в такой схеме для неискушенного человека — капкан, из которого без последствий не выбраться», — заключил Храпач.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главная цель мошенников не в том, чтобы выманить ваши личные сбережения, а в том, чтобы провести через ваш счет ранее украденные деньги и замести следы, пояснил в разговоре с NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников.

«Если вы поддались на уговоры и перечислили поступившие средства на другие реквизиты, то рискуете стать фигурантом уголовного дела по статьям о мошенничестве или легализации преступных доходов», — сказал эксперт.

Как мошенники шантажируют россиян после возврата денежных средств

В июне прошлого года Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности для дропперов (лица, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги). Новыми положениями дополнилась статья 187 Уголовного кодекса России «Неправомерный оборот средств платежей».

После введения уголовной ответственности за «дроппинг» (вид мошенничества с использованием чужих карт для обналичивая средств. — NEWS.ru) найти людей, оказывающих помощь в обналичивании средств, стало значительно сложнее, рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«По этой причине мошенники ищут любые способы, чтобы привлечь людей к подобной деятельности. Многие россияне возвращают „ошибочные“ переводы, после чего их начинают активно шантажировать и пытаются привлечь к выполнению преступных действий», — пояснил парламентарий.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как себя вести при получении подозрительного денежного перевода

Главное — сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не спешить выполнять действия, которые требуют от вас незнакомцы, пояснил в разговоре с NEWS.ru основатель и руководитель юридической компании Константин Туркав.

«Игнорируйте звонки, сообщения или другие попытки поторопить вас с возвратом денег. Сразу свяжитесь со своим банком по телефону и объясните ситуацию, продублируйте обращение письменно через онлайн-чат поддержки или посетите отделение кредитной организации. Сохраните скриншоты переписки с сотрудниками банков и запишите разговоры на диктофон», — пояснил собеседник.

По его словам, в официальном обращении нужно сообщить, что на ваш счет поступила сумма от незнакомого отправителя и вы хотите инициировать ее возврат по процедуре ошибочного перевода.

«Банк зафиксирует обращение — это важно для доказательства вашей добросовестности. В дальнейшем следуйте инструкциям банка. Не тратьте и не перемещайте самостоятельно средства. Эти деньги вам не принадлежат», — заключил Туркав.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о новой схеме мошенников. Они звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС, а также коды из СМС.

