Глава ИМО Домингес раскритиковал взимание платы с судов в Ормузском проливе

Взимать плату с судов за пересечение Ормузского пролива нельзя, так как это противоречит международному праву, заявил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес. По его словам, которые передает ТАСС, ни одно государство не имеет права препятствовать свободному судоходству.

Свобода судоходства не подлежит обсуждению для ИМО. Ни одна страна не имеет права препятствовать движению через пролив, используемый для международной навигации, — сказал Домингес.

Отвечая на вопрос о контактах с иранскими официальными лицами по данной теме, Домингес сообщил, что «поддерживает с ними связь». Он сказал, что периодически ему удается получить ответы на свои вопросы.

Ранее сообщалось, что после того как произошло нападение со стороны США и Израиля, Иран объявил о планах взимать пошлины за проход судов через Ормузский пролив. Власти Исламской Республики объяснили свое решение теми расходами, которые были понесены в связи с обеспечением безопасности.

Заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи рассказывал, что страна впервые получила доходы от сборов за пересечение Ормузского пролива. По его словам, поступившие средства направлены в Центральный банк республики.