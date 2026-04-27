Украинских полицейских решили отправить на полигоны после теракта в Киеве

Отправка украинских полицейских на полигоны группами начнется с 4 мая, заявил глава МВД страны Игорь Клименко. Такое решение принято после того, как двое правоохранителей скрылись во время теракта в Киеве 18 апреля, сообщает агентство Укринформ.

Министр на брифинге уточнил, что в первую группу, которая отправится на полигоны для дополнительного обучения действиям в экстремальных ситуациях, вошли около 200 человек.

Клименко также рассказал, что расследованием теракта сейчас занимается Служба безопасности Украины. В частности, проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза стрелявшего, чтобы установить, как он получил медицинскую справку для владения оружием и в каком состоянии находился.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что восемь раненых остаются в больницах после стрельбы в Киеве. По его словам, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть ребенок в среднетяжелом состоянии.