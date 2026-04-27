27 апреля 2026 в 20:21

«Орбан переборщил»: политолог объяснил ЛГБТ-риторику Мадьяра

Политолог Трухачев: ЛГБТ-риторика в Венгрии стала реакцией на критику ЕС

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра назначить на пост в правительстве ЛГБТ-активистку (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Юдит Ланнерт стало реакцией на критику со стороны ЕС, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве Вадим Трухачев. По его словам, кабинет уходящего премьера Виктора Орбана проводил жесткую политику в отношении нетрадиционных ценностей.

Орбан переборщил в борьбе за традиционные ценности. Того неприятия однополых союзов, которое есть в Польше — особенно в провинции — в Венгрии нет. Венгрия не настолько религиозная страна. Поэтому Мадьяр сделал шаг навстречу Евросоюзу. Это реакция на критику ЕС, который как раз ругал Орбана за закручивание гаек в этом вопросе, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ЛГБТ-сообщество в Венгрии немногочисленно. При этом большую часть общества вопрос его существования вообще не особо волнует, считает Трухачев.

Их действительно волнуют мигранты. Если пришлют мигрантов — им будет не все равно. А вот к ЛГБТ-вопросу они равнодушны, — указал аналитик.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, что ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии, поскольку являются «антивенгерскими» по своей сути. Назначение же на должность министра соцразвития незрячего Вилмоша Катаи-Немета и Юдит Ланнерт на должность главы Минрбразования депутат объяснил конъюнктурными соображениями.

Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
