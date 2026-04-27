ВС РФ ответили за Севастополь, кто победил в «Маске»: что будет дальше

ВС РФ ответили за Севастополь, кто победил в «Маске»: что будет дальше

Военкоры сообщили, что российская армия жестко ответила на массированную атаку ВСУ на Севастополь, АвтоВАЗ начал выпускать заднеприводный автомобиль марки SKM, стало известно, кто победил в финальном выпуске седьмого сезона шоу «Маска», — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Российская армия наказала ВСУ за Севастополь

ВСУ в ночь на 26 апреля совершили одну из самых массированных атак на Севастополь, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в отражении ударов участвовали силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы, которые уничтожили 71 воздушную цель. В результате атаки пострадали четыре человека, один — погиб.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова», — сообщил Развожаев.

Повреждения получили 34 многоквартирных и 17 частных домов, а также пять автомобилей. Обломки одного из беспилотников ВСУ попали в отделение кардиологии первой городской больницы Севастополя, в результате чего один человек получил осколочные ранения. Также части дрона упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, при этом само железнодорожное полотно не пострадало, добавил Развожаев.

По словам военкоров, ВС РФ не оставили это преступление Киева без ответа, нанеся удары беспилотниками «Герань» по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске.

«„Герани“ снова навестили Одессу. Удары пришлись по портовой инфраструктуре, обеспечивающей погрузку-выгрузку прибывающих в порт грузов. Поражены склады, резервуары с топливом, административные здания и грузовой транспорт. Также несколько ударов в течение ночи было нанесено по порту Черноморска», — отметил источник.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что основные удары пришлись на объекты логистической и портовой инфраструктуры, а также узлы распределения.

«Идет работа по принципу „возвратного давления“ — когда цели не просто поражаются, а удерживаются в состоянии неработоспособности за счет повторных заходов», — уточнил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО

SKM M7: АвтоВАЗ вернулся к заднему приводу?

АвтоВАЗ теперь выпускает автомобили не только под маркой Lada. У Волжского автозавода появился второй бренд, причем он будет делать машины с задним приводом — последних не собирали в Тольятти с 2012 года, когда конвейер покинула Lada 2107.

Марка SKM — дочерний бренд АвтоВАЗа, созданный специально для сегмента легкой коммерческой техники. Под этой маркой планируют выпускать цельнометаллические фургоны, пассажирские минивэны и шасси для постройки специальных автомобилей: например, карет скорой помощи или машин для полиции.

Первая модель нового бренда — SKM М7 — будет крупнее Lada Largus, но меньше, чем выпускаемые в Нижнем Новгороде «Газели» и «Соболи». Базой для M7 стал китайский минивэн SRM Jinhaishi образца 2021 года, который, в свою очередь, делали с оглядкой на японские микровэны 1990‑х годов.

Внешне SKM М7 почти не отличается от донора: у российского автомобиля будут лишь другие логотипы и отдельные декоративные элементы, а архитектура кузова, посадка и общая геометрия сохранятся. В Китае Jinhaishi предлагается с бензиновыми моторами объемом 1,3–2 литра, но для российского рынка выбран 2-литровый вариант.

Производство SKM M7 организовано на дочернем предприятии АвтоВАЗа «ВИС‑Авто», где уже выпускают коммерческие модификации на базе Lada Granta и Niva. А собирать машины будут крупноузловым методом: из Китая станут приходить уже окрашенные кузовы, на которые будут устанавливать двигатели и коробки (их тоже привезут из Китая). Хотя предполагается, что часть компонентов будет местного производства: например, технические жидкости, аккумуляторы и система «ЭРА‑ГЛОНАСС».

Модель SKM

Главная особенность SKM M7 — задний привод, как на старых «Жигулях». Для АвтоВАЗа это будет первое возвращение к такой конструкции после завершения выпуска ВАЗ‑2107 (ее сняли с конвейера в 2012 году). Под капотом SKM M7 установлен 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 137 л. с. и крутящим моментом 194 Н·м, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач китайского производства.

SKM M7 — самый крупный и вместительный автомобиль, который выпускают в Тольятти. Длина машины составляет 4890 мм. Для сравнения, у Lada Largus — 4488 мм, а у седана Lada Aura — 4690 мм. Полезный объем грузового отсека фургона SKM M7 достигает примерно пяти кубических метров при двухместной кабине (для сравнения, у Largus — 2,54 кубометра).

Кто победил в финальном выпуске шоу «Маска»?

На канале НТВ 26 апреля показали 12-й, финальный выпуск седьмого сезона шоу «Маска». Финалисты — Лягушка, Жираф, Бобер и Сурикат — выступили с сольными номерами. По итогам первого голосования четвертое место заняла Лягушка (актриса Александра Урсуляк).

Во втором этапе оставшиеся маски боролись за призовые места. Третье место занял Сурикат (певец Кирилл Астапов, известный как SOCRAT), второе место досталось Бобру (актер Дмитрий Журавлев). Победил Жираф, в костюме которого выступала певица Полина Гагарина.

Полина Гагарина в костюме Жирафа

Седьмой сезон «Маски» стартовал на канале НТВ 8 февраля. Ведущим передачи остался Вячеслав Макаров, а кресла жюри заняли Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев. Изначально было 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жук, Жираф, Коралл, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Колибри и Бобер.

Первый выпуск прошел без исключений. Во второй серии выбыл Одуванчик, под маской которого скрывалась телеведущая Роза Сябитова, в третьей — Жук (футболист Дмитрий Тарасов), в четвертой — Богатырь (композитор Илья Зудин), в пятой — Коралл (певица Катя Лель), в шестой — Баран (журналист Андрей Норкин), в седьмой — Лиса (заслуженная артистка РФ Маргарита Суханкина), в восьмой — Гиппопотам (певец Родион Газманов), в девятой — Снегирь (исполнитель Арсений Бородин), в десятой — Колибри (заслуженная артистка РФ Зара), в одиннадцатой — Месяц (Александра Воробьева).

