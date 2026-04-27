Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля

Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля

Конец апреля на несколько дней вернул Москву и Санкт-Петербург в зиму. Какая погода пришла 27 апреля, чего ждать дальше, когда оттепель?

Какая погода пришла в Москву к 27 апреля

27 апреля погода в Москве поставила сразу три экстремальных рекорда, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В столице зафиксированы самый высокий снежный покров, самое низкое атмосферное давление (726,3 мм, ниже рекорда 1971 года) и самое большое количество осадков (16 мм выпало за ночь, перебив рекорд 1880 года).

Причиной стал приход массивной и холодной тыловой части крупного циклона, центр которого остается над Верхней Волгой.

«Ожидается облачная и ветреная погода, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха +1–3 градуса, по области до +4. Ветер западный 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит 728 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. Во вторник временами осадки в виде мокрого снега и дождя, местами снег, ветрено, ночью от −1 до +1, днем +2–4 градуса», — прогнозирует Леус.

Как изменится погода в Москве на неделе, чего ждать на 1 Мая

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что дождь со снегом и низкая температура задержатся в Москве до конца апреля. Днем ожидается +2–4, затем +3–5 градусов, по ночам температура может опускаться до −2, может идти мокрый снег.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в первые дни мая не стоит ждать возвращения теплой погоды.

«В Москве сейчас выпало много снега, и до конца апреля температура останется ниже нормы где-то на 5–8 градусов. Поэтому дай бог, чтобы он растаял к 1 мая. С 1 по 3 мая погода в столице ожидается уже без существенных осадков, хотя еще будет преобладать северо-восточный ветер в ночные часы. Возможно понижение до −1 градуса. Дневная температура 1 мая будет в пределах +5–10 градусов. 2 мая преобладающая дневная температура +7–12 градусов, 3 мая — где-то +10–15 градусов. Возвращение к климатической норме ожидается в середине первой декады мая», — рассказала Позднякова NEWS.ru.

Специалисты Foreca дают более оптимистичный прогноз: до +19 градусов днем 3 мая, до +21 — 4 и 5 мая. При этом в начале следующей недели ожидаются новый ливни: 4–5 мая с приходом тепла выпадет еще почти 14 мм осадков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда закончится «апрельская зима»

Санкт-Петербург также накрыло снегопадом от бушующего в Москве циклона, однако уже 27 апреля ситуация начала меняться, указывает Леус. Тем не менее тепла в Северной столице не будет до конца апреля.

«Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием тыловой, холодной части циклонического вихря, центр которого отправился в центральные области Европейской России. В такой ситуации в городе ожидается облачная погода, ближе к вечеру с прояснениями, мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха +6–8 градусов, в Ленобласти +3–8. Атмосферное давление будет расти. Во вторник днем небольшой мокрый снег с дождем, ночью +1–3 градусов, днем +5–7», — указывает Леус в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, до конца апреля погода в Северной столице останется прохладной: ночью +1–2 градуса, днем 30 апреля не выше +8. Потепление начнется только с мая: к 2 мая ожидается +17 градусов днем, следующей ночью до +9. Несмотря на кратковременные дожди (4,1 мм осадков 5 мая), температура в начале мая в Петербурге будет стабильно держаться выше +10 градусов.

