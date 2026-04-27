27 апреля 2026 в 13:15

Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Конец апреля на несколько дней вернул Москву и Санкт-Петербург в зиму. Какая погода пришла 27 апреля, чего ждать дальше, когда оттепель?

Какая погода пришла в Москву к 27 апреля

27 апреля погода в Москве поставила сразу три экстремальных рекорда, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В столице зафиксированы самый высокий снежный покров, самое низкое атмосферное давление (726,3 мм, ниже рекорда 1971 года) и самое большое количество осадков (16 мм выпало за ночь, перебив рекорд 1880 года).

Причиной стал приход массивной и холодной тыловой части крупного циклона, центр которого остается над Верхней Волгой.

«Ожидается облачная и ветреная погода, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха +1–3 градуса, по области до +4. Ветер западный 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит 728 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. Во вторник временами осадки в виде мокрого снега и дождя, местами снег, ветрено, ночью от −1 до +1, днем +2–4 градуса», — прогнозирует Леус.

Как изменится погода в Москве на неделе, чего ждать на 1 Мая

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что дождь со снегом и низкая температура задержатся в Москве до конца апреля. Днем ожидается +2–4, затем +3–5 градусов, по ночам температура может опускаться до −2, может идти мокрый снег.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в первые дни мая не стоит ждать возвращения теплой погоды.

«В Москве сейчас выпало много снега, и до конца апреля температура останется ниже нормы где-то на 5–8 градусов. Поэтому дай бог, чтобы он растаял к 1 мая. С 1 по 3 мая погода в столице ожидается уже без существенных осадков, хотя еще будет преобладать северо-восточный ветер в ночные часы. Возможно понижение до −1 градуса. Дневная температура 1 мая будет в пределах +5–10 градусов. 2 мая преобладающая дневная температура +7–12 градусов, 3 мая — где-то +10–15 градусов. Возвращение к климатической норме ожидается в середине первой декады мая», — рассказала Позднякова NEWS.ru.

Специалисты Foreca дают более оптимистичный прогноз: до +19 градусов днем 3 мая, до +21 — 4 и 5 мая. При этом в начале следующей недели ожидаются новый ливни: 4–5 мая с приходом тепла выпадет еще почти 14 мм осадков.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда закончится «апрельская зима»

Санкт-Петербург также накрыло снегопадом от бушующего в Москве циклона, однако уже 27 апреля ситуация начала меняться, указывает Леус. Тем не менее тепла в Северной столице не будет до конца апреля.

«Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием тыловой, холодной части циклонического вихря, центр которого отправился в центральные области Европейской России. В такой ситуации в городе ожидается облачная погода, ближе к вечеру с прояснениями, мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха +6–8 градусов, в Ленобласти +3–8. Атмосферное давление будет расти. Во вторник днем небольшой мокрый снег с дождем, ночью +1–3 градусов, днем +5–7», — указывает Леус в своем Telegram-канале.

По данным Foreca, до конца апреля погода в Северной столице останется прохладной: ночью +1–2 градуса, днем 30 апреля не выше +8. Потепление начнется только с мая: к 2 мая ожидается +17 градусов днем, следующей ночью до +9. Несмотря на кратковременные дожди (4,1 мм осадков 5 мая), температура в начале мая в Петербурге будет стабильно держаться выше +10 градусов.

Читайте также:

Москву завалило снегом 27 апреля: рекорды погодной опасности, пострадавшие

Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение

«Герани» ударили в здание МИД в Одессе? Удары по Украине 27 апреля

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
«Оставил огромное наследство»: Гусев высказался о заслугах Пиманова
«Зимние пейзажи апреля»: Роскосмос показал фото Москвы со спутника
Конституционный суд вступился за оставленную без пенсии мать троих детей
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

