Москву завалило снегом 27 апреля: рекорды погодной опасности, пострадавшие

Москву завалило снегом, и 27 апреля Гидрометцентр объявил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности. Что это означает, какая погода в Москве сегодня, когда это закончится, сколько человек успели пострадать?

Что заявили в Гидрометцентре, три рекорда погодной опасности

27 апреля в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за мокрого снега, снега, гололедицы и ветра. Порывы ветра ожидаются до 23–25 м/с.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве может выпасть еще до 10 мм осадков (Foreca прогнозирует в течение суток более 24 мм). Столица поставила сразу несколько погодных рекордов: самый высокий снежный покров для 27 апреля (12 см), рекорд низкого атмосферного давления (726,3 мм, побили рекорд 1971 года) и самое большое количество осадков (16 мм выпало за ночь, перебив рекорд 1880 года).

В течение суток ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах, предупредили в Гидрометцентре.

«Еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 см и продержался 55 лет!» — подчеркивает синоптик Михаил Леус.

Что с пробками в Москве, начался ли транспортный коллапс, когда это закончится

По данным СМИ, на фоне массивного снегопада цены на такси в Москве и области утром выросли от двух до пяти раз. Время ожидания тоже заметно увеличилось: машин на линии меньше, а заказов больше.

Каршеринг тоже взять не получится, отмечают источники: операторы приостановили доступ к аренде авто, поскольку большинство автомобилей успели «переобуть» на летнюю резину.

При этом пробки в Москве утром 27 апреля составляют 2 балла, по данным «Яндекс Карт», дороги «зеленые».

Telegram-канал Baza пишет, что за ночь более 50 самолетов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Внуково из-за снегопада. В пресс-службе аэровокзала подтвердили, что часть рейсов отложена из-за непогоды.

Падающие деревья парализовали движение на участках МЦД: на перегоне Лобня — Марк произошел обрыв контактного провода, а на участке Быково — Люберцы из-за сильного ветра на пути упало дерево.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве будет действовать до 21:00 понедельника. В Подмосковье предупреждение объявлено до 03:00 28 апреля. Дептранс указывает, что осадки в виде мокрого снега сохранятся в городе до вечера 28 апреля, а «сложная погода» — до конца месяца.

Леус прогнозирует, что реального улучшения погодных условий можно ждать только в среду. Завтра, 28 апреля, осадки в Москве будут продолжаться, хотя и с меньшей силой (по данным Foreca, выпадет 5,4 мм за сутки, мокрый снег закончится ночью).

Сколько пострадавших от экстремальной погоды в Москве и области, последствия непогоды

Из-за налипания мокрого снега и ветра в Москве и области массово падают деревья и отдельные ветки. Дептранс попросил водителей не парковаться под деревьями, а пешеходов — быть внимательными.

Поваленные деревья зафиксированы в различных районах Москвы. На Арбатско-Покровской линии упавшее дерево временно перекрыло движение между станциями «Партизанская» и «Щелковская».

Снегопад стал причиной аварии со смертельным исходом на трассе Зарайск — Луховицы. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли 38-летний мужчина и 35-летняя женщина.

В Москве четыре человека, включая ребенка, пострадали из-за падения деревьев на фоне сильного ветра и снегопада, пишут СМИ. Еще как минимум два человека пострадали в подмосковной Балашихе.

СМИ сообщают, что из-за падения деревьев наблюдаются отключения электричества в Раменском, Домодедово, Дмитрове и Чехове.

