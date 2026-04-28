28 апреля 2026 в 09:00

«Надо пострадать»: Ватутин раскрыл значение первой победы ЦСКА в Евролиге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первая победа ЦСКА в баскетбольной Евролиге в 2006 году является знаковой, потому что до этого армейцы 35 лет не выигрывали еврокубок, заявил NEWS.ru президент ЦСКА Андрей Ватутин. По его словам, для победы в таком турнире нужно «прилично пострадать».

Для нас, тех, кто пришел сюда в 2002 году, это была особенная победа. Любую победу в Евролиге надо выстрадать. Прийти, залить все деньгами, получить хороший бюджет, купить хороших игроков — только за счет этого победить не получится. Надо прилично пострадать или, сформулируем иначе — уметь терпеть, — сказал Ватутин.

В этом году исполняется 20 лет с момента первой победы ЦСКА в баскетбольной Евролиге. В 2006-м армейцы заявили о себе на весь мир, выиграв «Финал четырех» в Праге. В решающей встрече ЦСКА победил израильский «Маккаби» со счетом 73:69. Той чемпионской командой руководил итальянский специалист Этторе Мессина.

Ранее заслуженный тренер России, член исполкома Российской федерации баскетбола Виктор Семенов скончался на 74-м году жизни. Причины смерти специалиста не разглашаются.

