Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме

В Мьянме освобождена гражданка России, которую удерживали в мошенническом колл-центре, сообщили в Telegram-канале посольства РФ в республике. Операция была проведена при участии российских и местных силовых структур после обращения пострадавшей.

По итогам совместной работы сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур 20 апреля была освобождена гражданка России, ставшая жертвой интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиянка, которую освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, вернулась на родину. Перед посадкой на борт женщина отказалась общаться с журналистами и отвечать на вопросы о своем пребывании в рабстве.