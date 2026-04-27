Взял все документы и пропал: что случилось с Героем России Асылхановым

В Кемеровской области четвертую неделю ищут Героя России Алексея Асылханова, который загадочно пропал 3 апреля. У мужчины осталась мать и беременная жена. С тех пор выдвигались самые разные версии исчезновения — от похищения до возвращения в зону специальной военной операции. Что могло случиться с ветераном СВО — в материале NEWS.ru.

Как исчез Герой России Асылханов

Двадцатитрехлетний Алексей Асылханов — один из самых молодых Героев России. Он был награжден президентом Владимиром Путиным в 2024 году за подвиги в зоне СВО. Военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 бронемашин противника, был дважды ранен, потерял ногу.

Асылханов бесследно исчез 3 апреля в городе Юрга. По словам супруги военного Валерии, перед пропажей муж вел себя как обычно, не получал угроз и ни с кем не ссорился. В день исчезновения он сообщил жене, что идет на работу, но там так и не появился.

После окончания службы Асылханов устроился в техникум агротехнологий и сервиса на должность учителя ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Мужчина ходит на протезе. Как правило, он ездил на работу на личном автомобиле, но в день исчезновения машина сломалась.

В ходе следствия было установлено, что в день пропажи военный сел в неизвестное авто. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако номер вычислить не удалось. Мать Асылханова утверждает, что ее сын не был знаком с водителем.

Какие появились новые версии исчезновения Героя России Асылханова

СМИ и эксперты выдвигали различные версии пропажи ветерана СВО — потеря памяти, посттравматическое стрессовое расстройство, похищение, криминал и даже связь с любовницей. Однако супруга мужчины Валерия утверждает, что не ссорилась с ним перед исчезновением. В разговоре с журналистами она подчеркнула, что готовилась вместе с Асылхановым к празднованию первой годовщины свадьбы.

Женщина сказала, что у нее нет никаких данных о том, куда мог пропасть ее муж — следствие все держит в секрете. Она добавила, что ее могли не информировать, чтобы не мешать расследованию. «Это все очень странно», — заявила девушка.

Бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов заявил журналистам, что Асылханов мог скрыться намеренно. По его словам, у мужчины в день исчезновения были при себе все документы.

Алексей Асылханов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Ответ на вопрос, с какой целью Алексей взял из дома документы, с которыми направился в неизвестном направлении, если для него эти действия были нетипичными, может быть ключом к разгадке тайны исчезновения», — подчеркнул он.

Козлов уточнил, что нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий. Бывший следователь добавил, что Асылханов может быть жив и здоров, но по каким-то причинам не хочет сообщать близким о своем местонахождении.

Экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов заявил в беседе с NEWS.ru, что на церемонии награждения президентом, которая транслировалась по телевидению, Асылханов вел себя как герой.

«Серьезный человек, даже не по годам. Герой. В любом случае он [не мог] просто так взять документы и уйти в никуда. У него через несколько дней должна была состояться годовщина свадьбы, жена беременна, есть мама. Все может быть, но это 1% из миллиона», — сказал Харламов.

Что могло произойти с ветераном СВО Асылхановым

Харламов не исключил, что Асылханова обманули. По его словам, Герой России мог встретиться с кем-то из знакомых.

«Предложили какую-то работу. Я говорю о криминальном следе. Обманным, мошенническим путем, учитывая доверие Алексея к знакомому, его куда-то отвезли. Что там произошло, неизвестно», — высказал мнение эксперт.

То обстоятельство, что Асылханов взял с собой все документы, может наводить лишь на две версии — добровольный отъезд или обман, сказал Харламов.

Он также подчеркнул, что максимальная огласка произошедшего поможет найти Героя России. По словам собеседника, все, кто что-либо видел или знает об Асылханове, должны незамедлительно сообщить об этом в полицию, ФСБ и другие структуры.

«Если, не дай бог, его где-то удерживают, злоумышленники могут принять решение о его освобождении», — заключил Харламов.

