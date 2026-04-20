20 апреля 2026 в 07:37

Назван ключ к разгадке тайны исчезновения Героя России Асылханова

Экс-следователь СКР Козлов: Герой России Асылханов мог скрыться намеренно

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: Артем Геодакян / РИА Новости
Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов мог скрыться намеренно, заявил в беседе с РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. Он напомнил, что мужчина в день исчезновения имел при себе все документы.

Ответ на вопрос, для какой цели Алексей взял с собой из дома документы, с которыми направился в неизвестном направлении, если для него эти действия были нетипичными, — это может быть ключом к разгадке тайны исчезновения Алексея, — подчеркнул собеседник агентства.

Козлов уточнил, что нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий. Также бывший следователь добавил, что Асылханов может быть жив и здоров, но по каким-то причинам не желает сообщать близким о своем местонахождении.

Ранее частный детектив Намиг Аббасов заявил, что вероятность того, что пропавший в городе Юрге Кемеровской области Герой России остается жив, высока. Он отметил, что не рассматривает версии, связанные с криминальными обстоятельствами или участием украинских спецслужб. Аббасов также выразил сомнения в том, что исчезновение могло быть вызвано внезапным приступом ПТСР или амнезией.

До этого жена пропавшего Героя России Валерия сообщила, что обстоятельства исчезновения ее мужа в Кемеровской области свидетельствуют о том, что в день пропажи его видели садящимся в автомобиль. Она уточнила, что установить марку машины и ее принадлежность пока не удалось.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
