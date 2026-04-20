Назван ключ к разгадке тайны исчезновения Героя России Асылханова

Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов мог скрыться намеренно, заявил в беседе с РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов. Он напомнил, что мужчина в день исчезновения имел при себе все документы.

Ответ на вопрос, для какой цели Алексей взял с собой из дома документы, с которыми направился в неизвестном направлении, если для него эти действия были нетипичными, — это может быть ключом к разгадке тайны исчезновения Алексея, — подчеркнул собеседник агентства.

Козлов уточнил, что нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий. Также бывший следователь добавил, что Асылханов может быть жив и здоров, но по каким-то причинам не желает сообщать близким о своем местонахождении.

Ранее частный детектив Намиг Аббасов заявил, что вероятность того, что пропавший в городе Юрге Кемеровской области Герой России остается жив, высока. Он отметил, что не рассматривает версии, связанные с криминальными обстоятельствами или участием украинских спецслужб. Аббасов также выразил сомнения в том, что исчезновение могло быть вызвано внезапным приступом ПТСР или амнезией.

До этого жена пропавшего Героя России Валерия сообщила, что обстоятельства исчезновения ее мужа в Кемеровской области свидетельствуют о том, что в день пропажи его видели садящимся в автомобиль. Она уточнила, что установить марку машины и ее принадлежность пока не удалось.