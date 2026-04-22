Жена загадочно исчезнувшего Героя России ответила на вопрос об их ссорах Жена Героя России Асылханова заявила, что не ссорилась с мужем накануне пропажи

Супруга Героя России Алексея Асылханова, который загадочно исчез в городе Юрге Кемеровской области, сообщила, что не ссорилась с ним перед его пропажей. В разговоре с «Российской газетой» Валерия Аслаханова подчеркнула, что готовилась с мужем к их первой годовщине.

Ссор [накануне исчезновения] не было даже по мелочам. Мы готовились к нашей первой годовщине. Вот, 5 [апреля] она должна была быть, — сказала она.

Валерия отметила, что у нее нет представления о том, где может быть ее муж. По ее словам, с момента его исчезновения прошло уже три недели, но никакой информации у нее нет — следствие держит все в секрете. Она добавила, что ее могут не информировать, чтобы не мешать расследованию, но не уверена, так ли это.

Это все очень странно, — подчеркнула она.

Известно, что Асылханов — один из самых молодых Героев России. Он был награжден президентом Владимиром Путиным в 2024 году за подвиги в СВО. Военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 бронемашин противника, дважды был ранен и потерял ногу. После фронта Асылханов работал преподавателем основ безопасности в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.