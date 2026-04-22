ПТСР или депрессия? Куда пропал Герой России Асылханов, новости 22 апреля

Бывший следователь назвал ключевую деталь в деле об исчезновении Героя России Алексея Асылханова. Что стало известно к 22 апреля, что с ним могло произойти, какие загадочные сведения сообщила его жена?

Кто такой Алексей Асылханов, как он пропал

Алексей Асылханов — один из самых молодых Героев России. Он был награжден президентом Владимиром Путиным в 2024 году за подвиги в СВО: военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 бронемашин противника, дважды был ранен, потерял ногу (установлен протез). После фронта работал преподавателем основ безопасности в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Он пропал 3 апреля. По словам жены Валерии, около 16:00 он вышел из дома, сказав, что идет на работу (хотя обычно рабочий день заканчивался раньше). Камеры зафиксировали, что к дому подъехал неизвестный автомобиль, Асылханов поздоровался с водителем, сел и уехал. Госномер машины и ее маршрут установить не удалось.

С тех пор Асылханов числится пропавшим без вести. Ситуация находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина, возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Жена отметила: Алексей вел себя обычно, угроз не было, ссор, даже мелких, тоже.

«Мы готовились к нашей первой годовщине. Вот, 5-го числа [апреля] она должна была быть», — сообщила Валерия.

Его близкие не верят, что он мог добровольно оставить беременную жену — в сентябре у Асылхановых должен родиться первенец.

Алексей Асылханов Фото: Артем Геодакян /РИА Новости

Что он взял с собой? Названа ключевая деталь в деле Асылханова

Бывший следователь СК РФ Василий Козлов обратил внимание на одну важную деталь: жена рассказала, что в день исчезновения Алексей взял с собой документы, в том числе паспорт, СНИЛС и военный билет. При этом он оставил дома телефон.

Козлов считает, что это ключевое обстоятельство и может помочь раскрыть причины внезапного исчезновения.

«Ответ на вопрос, для какой цели Алексей взял с собой из дома документы, с которыми направился в неизвестном направлении, если для него эти действия были нетипичными, — это может быть ключом к разгадке тайны исчезновения Алексея. Данные факты могут свидетельствовать о спланированных и осознанных действиях, которые привели к тому, что Алексей не вернулся домой. Значит, нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий», — считает Козлов.

По его мнению, Асылханов «может быть жив и по каким-то причинам не желает сообщать о своем местонахождении».

Какие есть версии исчезновения Алексея Асылханова

СМИ выдвинули ряд версий внезапного исчезновения Героя России. Так, есть основания предполагать, что он стал целью мести украинских спецслужб.

«У меня были мысли, что здесь не обошлось без диверсантов», — считает соседка Асылхановых.

Она обратила внимание, что никаких движений по банковской карте Алексея нет — но если бы он был жив, ему нужно было бы хотя бы покупать продукты.

Алексей Асылханов Фото: t.me/gumvd42*

Частный детектив Намиг Аббасов отверг версии, связанные с криминалом или причастностью украинских спецслужб.

«В моей практике люди пропадали на недели, а кто-то даже на полгода из-за чувства вины. Стыдно за срыв, за запой. Алексей — медийная личность. Весь город говорит о нем, а он, возможно, сидит у приятеля и боится выйти на свет, потому что не готов признать: „Я сорвался“», — предположил детектив в разговоре с NEWS.ru.

Спасатель и альпинист Денис Киселев в беседе с NEWS.ru предположил, что Алексей мог принять странное решение под действием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

«При ПТСР человек действует осмысленно, но под действием произошедших травм его поведение не подчиняется логике. Есть истории, когда люди, уже вернувшиеся из зоны боевых действий, еще продолжают войну в своей голове. В таких ситуациях человек не хочет, чтобы его нашли, или мечтает снова вернуться на фронт в привычные для психики условия. Также может быть желание просто побыть одному», — рассказал Киселев.

Младшая сестра военного и супруга Валерия в разговоре со СМИ подчеркнули, что не верят ни в одну из версий и доверяют только информации, которую получают от поисковых служб. Об угрозах Герою России со стороны спецслужб или криминала им неизвестно.

Читайте также:

Предатель России Артем Климов: что о нем известно, почему перешел к ВСУ

ВСУ разбомбили жилой дом в Сызрани: атака БПЛА 22 апреля, сколько жертв

Список рекордных обманов россиян украинскими телефонными мошенниками