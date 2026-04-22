Предатель России Артем Климов: что о нем известно, почему перешел к ВСУ

Экс-военнослужащий ВС РФ Артем Климов дал интервью украинскому блогеру, которому подробно рассказал об обстоятельствах предательства и перехода на сторону ВСУ. Кто он такой, как его взяли в российскую армию, как он сговорился с ВСУ и перешел линию фронта, сколько сослуживцев погибло из-за него?

Кто такой Артем Климов, как он оказался в Вооруженных силах РФ

Военнослужащий-контрактник по имени Артем Климов перешел на сторону ВСУ и три месяца помогал убивать своих сослуживцев. В интервью украинскому блогеру он подробно рассказал о своем предательстве.

По данным СМИ, Климову 19 лет. Он родился и вырос в Новосибирске. Мать — домохозяйка, отец — дальнобойщик. После срочной службы он решил заключить контракт и попал на СВО в июне 2025 года. Служил под позывным Атлант. По другим данным, этот позывной он получил уже в ВСУ.

В интервью RT бывший одноклассник Климова заявил, что тот «всегда любил трепать языком», разбалтывал чужие секреты. При этом его решение пойти служить на СВО по контракту знакомые восприняли с удивлением — будущий перебежчик никогда не хотел идти в армию. С фронта в родной Новосибирск приезжал нечасто и всего на пару дней. Во время личных встреч службу отказывался обсуждать.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как Климов смог договориться с ВСУ и перейти линию фронта

В интервью украинскому блогеру Климов рассказал, что сначала служил в войсках связи в тылу. В сентябре 2025 года его перевели в пехоту, и он стал оператором БПЛА.

«Из-за того, что я молодой, они перевели меня в бэпээлашники. И вот это была их фатальная ошибка», — объявил Климов в интервью.

Зимой Климов перестал выходить на контакт с близкими и очистил историю переписки в мессенджерах. После этого Артем связался со своим вербовщиком и спустя три месяца работы на ВСУ со второй попытки украинская разведка смогла его вывести на сторону противника. В интервью он рассказал, что при переходе его чуть не пристрелили.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Разведчики [ВСУ] забирают, и там стоит азовец (нацполк „Азов“ признан террористической организацией и запрещен в РФ) [и говорит] „Даю 20 тыс. гривен и „обнуляю“ его прямо здесь», — рассказал он подробности бегства на Украину.

Сколько сослуживцев погибли из-за предательства Климова

Украинский пропагандист Дмитрий Карпенко, известный как Апостол, рассказал, что Климов работал абсолютно бесплатно. До того, как перейти к ВСУ, он снабжал информацией украинскую разведку 80 дней — почти три месяца. Из-за предательства Климова могли быть убиты 150 военнослужащих, подсчитали российские СМИ.

«То, что он сделал, уже достойно большого внимания. И оно автоматически перечеркивает все возможные проверки, потому что он проходил проверку на протяжении 80 дней. Артема деньги не интересовали, и мы начали с ним работать», — заявил вербовщик Дмитрий Карпенко.

После того как всплыла история предательства Климова, жена одного из его сослуживцев Ксения Бодрая обратилась в Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить его командование. Она считает, что предательство Климова и исчезновение ее мужа связаны между собой.

Женщина обвиняет командование подразделения в бездействии, пока из-за предателя гибли бойцы.

«Настоящий враг ел с вами из одного котелка, сидел под носом у командования полка! Это бездействие, которое должно квалифицироваться как преступление против личного состава. <…> Если командир 80 дней не видит предателя, то возникает вопрос: это запредельная халатность или сознательное пособничество?» — цитирует «Царьград» заявления Ксении Бодрой.

