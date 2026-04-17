17 апреля 2026 в 13:34

Спасатель назвал возможную причину исчезновения Героя России Асылханова

Спасатель Киселев: у пропавшего Асылханова может быть посттравматический синдром

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: Артем Геодакян/POOL/РИА Новости
У Героя России Алексея Асылханова, который загадочно исчез в городе Юрге Кемеровской области, может быть посттравматическое стрессовое расстройство, выразил мнение в беседе с NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. Эксперт отметил, что человек с таким синдромом способен действовать осмысленно, но под влиянием пережитых травм его поведение перестает подчиняться обычной логике.

Что могло случиться с Асылхановым? Если мы говорим о медикаментозных вещах, то не надо исключать тот самый посттравматический синдром. При нем человек действует осмысленно, но под действием произошедших травм его поведение не подчиняется логике. Есть истории, когда люди, уже вернувшиеся из зоны боевых действий, еще продолжают войну в своей голове. В таких ситуациях человек не хочет, чтобы его нашли или мечтает снова вернуться на фронт в привычные для психики условия. Также может быть желание просто побыть одному. Такое часто бывает, если наблюдается депрессия, — сказал Киселев.

Ранее частный детектив Намиг Аббасов заявил, что Асылханов с большой долей вероятности жив. Сыщик отверг версии, связанные с криминалом или причастностью украинских спецслужб.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

