Молодая пара таинственно исчезла в тайге: подробности, что с ними стало

Молодая пара и еще несколько человек исчезли в тайге в Хабаровском крае. Какие подробности известны, при каких таинственных обстоятельствах это произошло, удалось ли найти, что с ними стало?

Что известно об исчезновении молодой пары в тайге

19-летний Никита и его девушка Настя 18 апреля решили отправиться на рыбалку в районе поселка Южный в 200 километрах от Хабаровска, сообщили СМИ и Telegram-каналы.

Населенный пункт находится глубоко в тайге и окружен реками с разных сторон. Молодая пара взяла с собой несколько друзей. Всего в группе, по уточненным данным, пять человек.

Они отправились на микроавтобусе вдоль реки Балазы вдаль от Южного в сторону реки Катэн. По пути группа несколько раз останавливалась, чтобы закинуть удочки. В какой-то момент связь с ними пропала. Компания планировала вернуться в Хабаровск 21 апреля.

Согласно первичным публикациям, последний раз Настя выходила на связь 19 апреля: написала сестре, что с ними все хорошо, и переживала, что у группы не будет связи во время поездки. Тогда же был зафиксирован последний сигнал с телефона девушки. В этот день их видели в Южном, когда молодые люди спрашивали у местных жителей дорогу в сторону заброшенной деревни.

Местные предполагают, что туристы могли утонуть, заблудиться в тайге или стать жертвами животных. Там водятся амурские тигры, бурые медведи и другие звери. Также озвучивалась версия, что молодые люди оставили автомобиль и пошли пешком в сторону Южного или других деревень, но потерялись в лесу.

Позднее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что спасатели приступили к поискам группы. Там уточнили, что в ее составе молодые люди в возрасте до 19 до 32 лет. Специалистам предстоит обследовать труднодоступную местность вдоль береговой линии для установления местоположения туристов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Удалось ли найти туристов, что с ними стало

По неофициальным сообщениям, которые опубликовали СМИ и Telegram-каналы, туристов, пропавших в тайге, удалось найти. Они два дня провели в лесу, избегая встречи с дикими животными.

Выяснилось, что по дороге к заброшенной деревне у них сломался микроавтобус. Они застряли в глухой тайге в районе Лазо. Группа изначально поехала не по тому маршруту, который планировала. В лесу не было связи, спутникового телефона у молодых людей не оказалось.

22 апреля один из участников поездки смог поймать сигнал и позвонил матери. Она передала информацию спасателям. Источники утверждают, что вскоре группа доберется до ближайшего населенного пункта, где будет стабильная связь, а после направится в Хабаровск. Молодые люди в нормальном состоянии, никто не пострадал.

Какие еще инциденты с туристами были недавно

Трое путешественников погибли при восхождении на гору Мунку-Сардык в Бурятии. Они входили в группу из 15 человек, прибывших из Красноярска в поселок Монды.

18 апреля участники вышли из базового лагеря на маршрут, который пролегал через мост реки Белый Иркут, далее — в направлении вершины. Возвращение группы было запланировано на 22 апреля к полудню.

Ночью 21 апреля часть туристов вышла к автомобильной трассе у подножия гор, где в придорожном кафе оставила записку о гибели трех участников во время спуска. После этого группа вернулась к месту происшествия. Утром владелец кафе передал информацию в экстренные службы, после чего к району выдвинулся спасательный отряд.

Впоследствии тела эвакуировали со склона горы. В ходе осмотра у них зафиксированы обширные ссадины на лице, которые могли возникнуть в результате камнепада или падения с высоты, уточнили в Следственном комитете. Для установления точных причин смерти назначат судебно-медицинские экспертизы.

Читайте также:

Путин готов встретиться с Зеленским: в Кремле назвали одно условие, детали

Почему не работает Telegram сегодня, 23 апреля: сбои, полная блокировка

Наступление ВС РФ на Харьков 23 апреля: бойня у границы, десятки убитых