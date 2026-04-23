Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 11:00

Наступление ВС РФ на Харьков 23 апреля: бойня у границы, десятки убитых

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 23 апреля 2026 года, как развивается бойня у границы, что происходит в районе Волчанска и Купянска?

Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Избицкого, Терновой, Лосевки, Красного Яра, Великого Бурлука, Плоского, Польной, Светличного и Макарихи, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Штурмовки ВС РФ зачищают лесные массивы в районе поселка Ветеринарное близ границы: в ходе ожесточенного стрелкового боя уничтожена боевая группа 22-й мехбригады ВСУ, шесть украинских солдат взяты в плен, утверждает источник.

Согласно сообщению канала, на Липцевском направлении без существенных изменений, артиллеристы и операторы БПЛА ударили по ранее вскрытым целям; на Волчанском — мотострелки продвинулись на четырнадцати участках до 1000 метров, штурмовики ведут ожесточенные бои в районе села Бочково, продвигаются в направлении села Лосевка.

«Отчаявшиеся родственники солдат 57-й мотопехотной бригады ищут целые подразделения, пропавшие без вести в Волчанском районе», — говорится в публикации.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на трех участках до 300 метров, ожесточенные бои продолжаются в районе села Бударки и на северо-западе Купянского района, утверждает источник.

На исходе суток у ВСУ более семи десятков убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Настоящий могильник», «Ветеринарное — рубеж смерти ВСУ», «Лютая бойня у границы», — комментируют сообщения пользователи Сети.

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются от Песчаного к Новоосиново. Идут бои в районе Куриловки, а также у западных окраин Купянска. На Волчанском российские войска атакуют в районе Старицы и Избицкого», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев утверждает, что в северной части Купянска идут позиционные бои: ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и несколько пунктов управления БПЛА в районе Великой Шапковки. На восточном берегу бои идут в районе Новоосиново и Куриловки, где ВСУ сконцентрировали большое число операторов дронов, добавил политик.

«На Харьковском участке от Ветеринарного наши группы двигаются в сторону Казачьей Лопани. На Волчанском участке ВС РФ выбивают противника из опорников в лесах у Старицы и Избицкого. К востоку от Волчанских Хуторов сообщают о боях на подступах к Караичному», — сообщил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 23 апреля: сбои, полная блокировка

Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие

Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля

Россия
Украина
Харьковская область
наступления
ВС РФ
спецоперации
Егор Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.