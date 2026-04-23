Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 23 апреля 2026 года, как развивается бойня у границы, что происходит в районе Волчанска и Купянска?

Наступление ВС России на Харьков 23 апреля, бойня у границы

Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Избицкого, Терновой, Лосевки, Красного Яра, Великого Бурлука, Плоского, Польной, Светличного и Макарихи, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Штурмовки ВС РФ зачищают лесные массивы в районе поселка Ветеринарное близ границы: в ходе ожесточенного стрелкового боя уничтожена боевая группа 22-й мехбригады ВСУ, шесть украинских солдат взяты в плен, утверждает источник.

Согласно сообщению канала, на Липцевском направлении без существенных изменений, артиллеристы и операторы БПЛА ударили по ранее вскрытым целям; на Волчанском — мотострелки продвинулись на четырнадцати участках до 1000 метров, штурмовики ведут ожесточенные бои в районе села Бочково, продвигаются в направлении села Лосевка.

«Отчаявшиеся родственники солдат 57-й мотопехотной бригады ищут целые подразделения, пропавшие без вести в Волчанском районе», — говорится в публикации.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на трех участках до 300 метров, ожесточенные бои продолжаются в районе села Бударки и на северо-западе Купянского района, утверждает источник.

На исходе суток у ВСУ более семи десятков убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области, также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Настоящий могильник», «Ветеринарное — рубеж смерти ВСУ», «Лютая бойня у границы», — комментируют сообщения пользователи Сети.

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются от Песчаного к Новоосиново. Идут бои в районе Куриловки, а также у западных окраин Купянска. На Волчанском российские войска атакуют в районе Старицы и Избицкого», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев утверждает, что в северной части Купянска идут позиционные бои: ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов и несколько пунктов управления БПЛА в районе Великой Шапковки. На восточном берегу бои идут в районе Новоосиново и Куриловки, где ВСУ сконцентрировали большое число операторов дронов, добавил политик.

«На Харьковском участке от Ветеринарного наши группы двигаются в сторону Казачьей Лопани. На Волчанском участке ВС РФ выбивают противника из опорников в лесах у Старицы и Избицкого. К востоку от Волчанских Хуторов сообщают о боях на подступах к Караичному», — сообщил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

